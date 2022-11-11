قال النجم حسين فهمي، إن والدته كانت متسلطة بالمعنى الجيد من التسلط وهو التوجيه للشيء الصحيح وكيفية معاملة الستات ولكن مش بمعنى أنها كانت مسيطرة على حياته، مضيفا: "في بيتنا كان في حرية مطلقة للاختيار والنقاش وهذه الحرية جعلتني ليبرالي في تفكيري".

وأضاف النجم حسين فهمي، في لقاءه ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن التسلط كان بمعنى أن كان في أمور وخط أحمر لا نخرج عنها، قائلا: "أنا بحب الست اللي شخصيتها قوية وكنت بحب أمي جدا ومش بقابل قوة الشخصية بالعند ولكن أعطيها حرية تقول اللي هي عايزاه".

وتابع: "بحب المرأة قوية الشخصية وتقول اللي هي عايزاه وفي الاخر بعمل اللي أنا عايزه ولم أكن ديكتاتور في زواجي ولكن في حاجات وقواعد لأننا شرقيين، وأنا شرقي غربي وتربيت في بيت فيه الشرق والغرب اهلي تعلموا بره في فرنسا وعشنا في الغرب وحياتنا كانت في الشرق".