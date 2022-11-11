علق السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على تقرير الفاو، والذي أشار إلى أن «مصر تواجه تحديات في الأمن الغذائي، خاصة أن أكثر من نصف المصريين لا يستطيعون تحمل تكلفة نظام غذائي متكامل».

وقال خلال لقاء لبرنامج «بتوقيت مصر»، المذاع عبر فضائية «BBC عربي»، مساء الخميس، إنه «لا توجد دولة في العالم تحقق الاكتفاء الذاتي في أي شيء، أو الاكتفاء الذاتي المطلق».

وتوجه بالحديث إلى مقدمة البرنامج نسمة السعيد، قائلًا: «حضرتك موجودة في الدولة المصرية، نحن من الدول القلائل عالميًا، التي وفرت الغذاء لشعوبها في ظل أزمة كورونا، فكثير من الدول المتقدمة فرضت قيودًا على شراء الغذاء والاحتياجات».

وأضاف: «الرئيس عبدالفتاح السيسي قال اللي عاوز يشتري يشتري، السلع وكل الاحتياجات موجودة في السوق ومنافذ البيع، لا سلعة واحدة نقصت من الأرفف رغم كل التحديات؛ لأن الدولة تتخذ إجراءات استباقية».

وعن التوقعات بانخفاض إنتاجية القمح بسبب التغير المناخي، نوه وزير الزراعة إلى أن التغير المناخي يؤثر على العالم كله والقطاع الغذائي، موضحًا أن الرئيس السيسي، وجه في الجلسة الافتتاحية لقمة شرم الشيخ «COP27»، باتخاذ إجراءات طموحة من قبل الدول المتقدمة، ومؤسسات وشركاء التنمية، لمساندة القطاع الزراعي.

وذكر أن «القطاع يتأثر نتيجة ارتفاع مستوى منسوب البحر، الأمر الذي يؤثر على الأراضي المجاورة للدلتا، وانخفاض الإنتاجية وانتشار الأمراض»، قائلًا إن مصر قدمت 5 أو 6 مشروعات في قمة المناخ عن الإنذار المبكر واستنباط الأصناف الجديدة وإصلاح أراضي الدلتا، تحتاج دعمًا وتمويلًا ميسرًا ومحفزًا.

وتابع: «الدول النامية غير متسببة في التغيرات المناخية، نسبة مساهمتنا بالانبعاثات في حدود الـ0.5% لكننا من أكثر الدول المتأثرة بها، لابد من وجود خطة طموحة وتمويل ميسر من الدول المتقدمة، لدعم قطاع الزراعي المصري».