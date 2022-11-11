اليمن يدعو لاستمرار الضغوط على مليشيات الحوثي للإفصاح عن حالة خزان صافر

أكد وزير المياه والبيئة اليمني المهندس توفيق الشرجبي، أهمية مواصلة الضغوط على المليشيات الحوثية في ظل استمرار تعنتها ومنع الوصول إلى ناقلة صافر والتأكد من حالتها وكمية النفط على متنها قبل الشروع في عملية الإنقاذ.

جاء ذلك خلال لقاؤ الوزير اليمني، اليوم الجمعة، مع سفير التنمية المستدامة بوزارة الخارجية الهولندية رينيه فان هيل، على هامش أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية (COP27) بمدينة شرم الشيخ، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعي المياه والبيئة، وإمكانية الإسهام في تحديث الاستراتيجية الوطنية للمياه لاستيعاب المتغيرات الديموغرافية والمناخية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأنت)، أن "الشرجبي" أكد أهمية استئناف برامج الدعم الهولندية في بناء القدرات وإعداد السياسات الاستراتيجية لقطاعي المياه والبيئة في ظل الأضرار التي لحقت بهما جراء الحرب، مشيدا بالجهود الهولندية في دعم تنفيذ خطة الأمم المتحدة لإنقاذ خزان صافر النفطي العائم قبالة سواحل الحديدة في البحر الأحمر.

بدوره، أكد المسؤول الهولندي استمرار الدعم الهولندي لقطاعي المياه والبيئة في اليمن، مشددا على أهمية الإفصاح عن حالة خزان صافر النفطي وتنفيذ خطة الأمم المتحدة لمعالجة مخاطر خزان صافر النفطي.

وفي سياق آخر، أكد وزير المياه والبيئة اليمني، خلال لقاء مع رئيس قطاع البيئة في البنك الإسلامي سيد قادري، على هامش أعمال مؤتمر (COP27)، أهمية تفعيل تدخلات البنك الإسلامي في قطاعي المياه والبيئة باليمن بعد توقفها عقب انقلاب المليشيات الحوثية على الدولة.

واستعرض اللقاء فرص اليمن في الحصول على تمويلات للمشاريع البيئية من صندوق المناخ الأخضر عبر التعاون مع البنك الإسلامي كمشاريع الطاقة المتجددة.