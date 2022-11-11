وزير الإسكان: جولات تفقدية لمسئولي الوزارة لمتابعة مشروعات 6 مدن جديدة

أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، أن مسئولي الوزارة تفقدوا عدداً من المشروعات الجارية بقطاعات الإسكان والمرافق والطرق بمدن العبور الجديدة، وبدر، والعاشر من رمضان، وبني سويف الجديدة، والسادات، وذلك في إطار مواصلة الجولات التفقدية لمسئولي الوزارة بالمشروعات، لدفع معدلات التنفيذ وتذليل أية عقبات.

وشدد الوزير الحرص على تفقد المشروعات المختلفة من مواقع العمل، سواء بالمدن الجدبدة، أو مشروع تطوير المناطق غير المخططة، أو مشروعات المرافق، كما أن هناك متابعة أيضا للموقف التنفيذي للمشروعات، من خلال فريق المتابعة والدعم الفني بالوزارة، بهدف الاطمئنان على برامج التنفيذ، وجودة إنهاء الأعمال.

وفي ذات السياق، قام المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بزيارة تفقدية لعدد من المشروعات الجارية بمدينة العبور الجديدة، يرافقهم المهندس أحمد على، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الجهاز والمشروعات.

واستهل مسئولو الإسكان، الجولة، بتفقد وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بالحيين الـ 15 والـ 16 بإجمالي 25344 وحدة سكنية، كما تفقدوا موقع تنفيذ الوحدات السكنية ضمن المبادرة بمشروع 806 عمارات سكنية بإجمالي 19344 وحدة سكنية، وأعمال تنسيق الموقع والزراعة والتي سيتم تسليمها لحاجزيها قريباً، كما تفقدوا نموذج تأثيث وحدة سكنية مساحة 90 م.

وتفقد رئيس جهاز تنمية مدينة بدر المهندس عمار مندور - يرافقه مسئولو الجهاز - أعمال الطرق الجاري تنفيذها لخدمة مشروعات هايبر وان، والمدينة الطبية، وكذا منطقة الجامعات المطلة على طريق السويس.

وقام المهندس عمار مندور بالمرور على مشروع تطوير وتوسعة ورفع كفاءة طريق دائري المنطقة الصناعية، والذي يبدأ من منطقة الخزان حتى طريق الروبيكي مروراً بالإسكان الاجتماعي بحي الأندلس.

وأوضح رئيس جهاز مدينة بدر، أن عرض الاتجاه الواحد بالطريق كان 7 أمتار وأصبح بعد التوسعة 11 متراً ونصف، حيث تم توسعة الطريق ليستوعب الكثافات المرورية الحالية والمستقبلية ولتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وذلك بقيمة استثمارية 111 مليون جنيه، مضيفاً أن ذلك يأتي ضمن خطة الجهاز لتوسعة ورفع كفاءة المحاور والطرق الرئيسية بالمدينة، لتوفير الوقت والجهد والمال للتنقل بين المناطق الصناعية وأحياء المدينة المختلفة.

وقام رئيس جهاز تنمية مدينة السادات المهندس رجب سالمان - يرافقه مسئولو وحدة المتابعة والدعم الفني بوزارة الإسكان - بمتابعة ميدانية وعقد اجتماع مع الاستشاريين والشركات المنفذة لوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" المقامة بحي النور وحي الفردوس بمدينة السادات، للوقوف على آخر مستجدات الأعمال.

وقال رئيس جهاز مدينة السادات، إنه تم التشديد على الشركات المنفذة بضرورة تلافي الملاحظات، وتم إعطاء مهلة للتنفيذ، كما تم استبعاد أحد المكاتب الاستشارية من الإشراف على أعمال تنفيذ بعض عقود الإسكان.

كما قام رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، بالمرور على أعمال تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بالحي 12 لعدد 21 عمارة لتفقد ومتابعة كافة الأعمال داخل المشروع، من معدلات التنفيذ وكذا أعمال تنسيق الموقع.

وتفقد المهندس أحمد عمران، أيضا الأعمال الجارية لـ52 عمارة بشرق حي الأندلس لمتابعة كافة الأعمال داخل المشروع، وكذا أعمال تنسيق الموقع حتى يتم تسليم الوحدات لمستحقيها كاملة المرافق والخدمات، كما تابع الأعمال الجارية بالحي الـ20 لتفقد أعمال تنفيذ 98 عمارة بمساحة 90 مترا مربعا للوحدة.

ووجه رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، مسئولي الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة وطبقا للجدول الزمني المتفق عليها بالجودة المطلوبة.

وقام رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة المهندس خالد رجب - يرافقه مسئولو الجهاز - بجولة تفقدية لعدة مناطق بالمدينة، شملت الحيين الثالث والرابع السكنيين ومنطقة إبني بيتك 1، والإسكان الاجتماعي ومنطقة الصناعات الخفيفة بالمدينة، وذلك لمتابعة مشروعات المرافق الجاري تنفيذها بالأحياء السكنية وللوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.