المدير التنفيذي لوكالة حماية البيئة في غانا: نثمن دعوة الرئيس السيسي لوقف حرب أوكرانيا

ثمن المدير التنفيذي لوكالة حماية البيئة في غانا، دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لوقف الحرب في أوكرانيا، مؤكدًا أنها «دعوة جيدة ورائعة».



وأضاف خلال تصريحات لفضائية «الأولى»، على هامش فعاليات قمة تغير المناخ «COP27»، اليوم الجمعة، أن الوقت ليس مناسبًا لدخول العالم في صراعات، معقبًا: «مهما كانت الاختلافات وصاحب الحق، فلا حاجة لوجود صراع».



وشدد على أهمية مكافحة التغير المناخي، ونبذ الخلافات بين الدول، مشيرًا إلى أهمية توصل قادة العالم لاتفاقية، خلال الوقت الراهن، تساهم في مواجهة التغيرات المناخية.



وقال إن بلاده لديها رؤية واضحة تحدث عنها رئيس غانا نانا أكوفو أدو، خلال كلمته أمام قمة شرم الشيخ، موضحًا أن الكلمة تركز على أن الوقت الراهن هو وقت العمل، وتوفير تمويل قدره 100 مليار دولار من الدول المتقدمة.



وتابع: «هناك أمور يجب أن يتم دفع قيمتها بالنسبة للخسائر والأضرار، ومكافحة التغير المناخي، علينا أن نوفر الموارد ونجعل العالم مكانًا أفضل»، معربًا عن سعادته في التواجد بشرم الشيخ، وأن يساعد «COP27»، في إنقاذ كوكب الأرض.



وانطلقت اليوم الجمعة، فعاليات مؤتمر المناخ في يومها السادس تحت عنوان «يوم إزالة الكربون»، والتي تسلط الضوء على خطورة الانبعاثات الكربونية، والتهديدات التي تتعرض لها البيئة والكائنات الحية جراء تلك الانبعاثات.



وتركز فعاليات اليوم على ما تؤدي إليه صناعة البترول والغاز في هذا المجال، مع مناقشة التحديات الخاصة بذلك والالتزامات والتعهدات وزيادة الطموحات المتعلقة بإزالة الكربون.