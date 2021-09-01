تستعد إحدى صالات المزادات البريطانية لعرض إحدي أكثر المعروضات تميزا؛ إذ تحوي تلك الورقة آخر كلمات أحد ركاب التايتانيك الذي يصف لزوجته استقرار الأوضاع قبل أن يصعد السفينة حيث يلقي حتفه مع 1500 آخرين بأشهر حوادث الملاحة في التاريخ الحديث.

وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية إن الرسالة التي تحوي صورة لسفينة تايتانيك بالأبيض والأسود تم عرضها بسعر 7000 جنيه إسترليني للمزايدة بعد أسبوع.

وتحتوي الرسالة خطاب من المهندس الدنماركي جيكوب ميلنيج (48 عاما) لزوجته أوجوستا ليطمئنها عن أحواله ويحدثها عن السفينة التي كانت أسطورة ذلك الوقت قبل أن يغادر الفندق لصعود تايتانيك.

وحملت الرسالة مفارقة؛ إذ أخبر المهندس زوجته إنها آخر كلماته قبل عبور الأطلسي، ولم يكن يعلم أنها آخر كلماته لزوجته إلى الأبد.

وحملت الرسالة وصف المهندس لسفينة تايتانيك من نافذة فندق، حيث ذكر بأن الطقس كان مستقرا.

واعتبرت تايتانيك في حينها مثلا للرفاهية؛ إذ ضمت المسابح والمكتبات والصالات الرياضية الفاخرة لركاب الدرجة الأولى والذين لم يكن المهندس صاحب الرسالة من بينهم؛ إذ كان من ركاب الدرجة الثانية الذين لم يحصلوا على قوارب النجاة، حيث تم استخراج جثمانه بعد غرقه بيومين في منتصف أبريل 1912.