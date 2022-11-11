أستراليا تسجل 28 ألفا و958 إصابة جديدة بفيروس كورونا و38 وفاة

سجلت أستراليا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 28 ألفا و958 إصابة و38 حالة وفاة، بفيروس كورونا المستجد، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.



وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى 10 ملايين و458 ألفا و954، والوفيات إلى 15 ألفا و855 .



وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 63 مليونا و461 ألفا و493 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في أستراليا حتى الآن.



يُشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.