قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الحكومة التزمت بوضع استراتيجية شاملة ومتكاملة لمجابهة التغير المناخي، وذلك بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحت إشراف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأضافت في كلمة ضمن فعاليات جلسة «الإسراع من جهود التكيف في إفريقيا»، على هامش قمة المناخ COP27، مساء الجمعة، أن مصر بدأت ضمن استراتيجيتها في خفض انبعاثات الكربون، حتى تحقق هدفها ورؤيتها بالنسبة للمناخ بحلول عام 2050.

ولفتت إلى أن مصر قدمت مساهماتها المحددة الوطنية قبل انطلاق مؤتمر تغير المناخ، حتى تكون قدوة لغيرها، مضيفة: «نرغب في تحسين حياة المواطنين، والأولوية الأولى لتحقيق ذلك يتعلق بالربط بين الماء والغذاء والطاقة».

وأشارت إلى أن «العملية المناخية والتكيف والتخفيف من حدة الأثر، يجب أن يأتي عبر نموذج تمول فيه مشروعات التخفيف»، لافتة إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص، في مشروعات الطاقة المتجددة.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في شرم الشيخ الرئيس الأمريكي جو بايدن، وذلك على هامش انعقاد أعمال القمة العالمية للمناخ COP27.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي رحب بزيارة الرئيس بايدن إلى مصر، مؤكدا على علاقات الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين البلدين الصديقين، ودورها المحوري في دعم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، والتطلع لتعزيز التنسيق والتشاور بين الجانبين بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية وقضايا المنطقة، فضلا عن مواصلة الارتقاء بتلك الشراكة وتعزيزها في مختلف مجالات التعاون الثنائي في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.

من جانبه؛ ثمن الرئيس بايدن قوة ومتانة العلاقات المصرية الأمريكية، مؤكدا أن الولايات المتحدة تعتبر مصر صديقا وحليفا قويا تعول عليه في المنطقة.

وأعرب عن التطلع لتكثيف التنسيق والتشاور المشترك حول جميع القضايا الإقليمية والدولية، وذلك في ضوء الثقل السياسي الذي تتمتع به مصر ودورها المتزن في محيطها الإقليمي، وإسهاماتها بقيادة الرئيس السيسي، في تحقيق الاستقرار لكافة شعوب المنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى مستجدات القضية الفلسطينية، حيث ثمن الرئيس الأمريكي الجهود المصرية الحثيثة والمحورية في هذا الإطار، بما فيها الحفاظ على التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وبالمقابل أكد الرئيس السيسي على موقف مصر الثابت بالتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وفق المرجعيات الدولية.