خبير استراتيجي: الانسحاب الروسي من خيرسون إقرار بأن اقتحامها مغامرة وقرار خاطئ

قال الدكتور أحمد عليبة، رئيس وحدة التسليح بالمركز المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن المشهد حاليًا في خيرسون الأوكرانية مختلف عن بعض المشاهد التي تابعناها في بعض المناطق الأخرى في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن الجانب الروسي يتحدث عن انسحاب جزئي من المنطقة الغربية للمنطقة الشرقية.

وأوضح "عليبة" في مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، على قناة "القاهرة والناس"، أن وضع القوات الروسية لم يكن مثاليًا لأنها كانت تعاني من أعباء لوجيستية كبيرة في منطقة خيرسون، فكان هناك صعوبة في انتقالهم من الضفة الشرقية للضفة الغربية وعبء لوجيستي آخر، لأن القوات التي تم تعبئتها مؤخرًا لم تقم بالتسليح الجيد.

وتابع: "الانسحاب الروسي من خيرسون إقرار بأن اقتحامها كان مغامرة وكان قرار خاطئ، والانسحاب الروسي من خيرسون واضح وكان يحاول تكتيكيًا الضغط على القوات الأوكرانية لتسهيل الانسحاب.