ميامي هيت يلحق بتشارلوت هورنتس الهزيمة السابعة في دوري السلة الأمريكي

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ألحق فريق ميامي هيت بضيفه تشارلوت هورنتس الهزيمة السابعة على التوالي وتغلب عليه 117 / 112 مساء الخميس (صباح الجمعة بتوقيت جرينتش) ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وسجل جيمي بتلر 35 نقطة وعشر متابعات وثماني تمريرات حاسمة لميامي هيت وأضاف زميله بام أديبايو 18 نقطة و14 متابعة، ليحقق الفريق الانتصار الخامس له هذا الموسم مقابل سبع هزائم.

وعلى الجانب الآخر، سجل كيلي أوبر جونيور 29 نقطة وأضاف تيري روزير 22 نقطة لتشارلوت هورنتس، لكن الفريق تلقى الهزيمة السابعة على التوالي والعاشرة له هذا الموسم مقابل ثلاثة انتصارات.

وفي مباراة أخرى، سجل كايل كوزما 36 نقطة ليقود واشنطن ويزاردز إلى الفوز على دالاس مافريكس 113 / 105 .

وأضاف روي هاشيمورا 23 نقطة لويزاردز الذي حقق بذلك الانتصار السادس له هذا الموسم مقابل ست هزائم.

كذلك سجل تراي يانج 26 نقطة وأضاف كلينت كابيلا 18 نقطة و20 متابعة ليقودا أتلانتا هوكس إلى الفوز على فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز 104 / 95 كما تغلب بورتلاند تريل بليزرز على نيو أورليانز بليكانز 106 / 95 مستفيدا من تألق جيرامي جرانت الذي سجل 27 نقطة.