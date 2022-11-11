 وزير الخزانة البريطاني السابق: قلت لتراس إنها تسير بوتيرة سريعة - بوابة الشروق
الجمعة 11 نوفمبر 2022 12:48 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من يتحمل خسارة الزمالك كأس السوبر أمام الأهلي؟
النتـائـج تصويت

وزير الخزانة البريطاني السابق: قلت لتراس إنها تسير بوتيرة سريعة

لندن (د ب أ)
نشر في: الجمعة 11 نوفمبر 2022 - 12:36 م | آخر تحديث: الجمعة 11 نوفمبر 2022 - 12:36 م

قال وزير الخزانة البريطاني السابق كواسي كوارتينج إنه حذر رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس من أنها بحاجة إلى "إبطاء وتيرة" خططها الاقتصادية، وإنها "مخبولة" لإقالتها إياه، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وقال كوارتينج في أول مقابلة منذ إقالته في أكتوبر، مع قناة "توك تي في"، إنهما كانا مخطئين في السير بـ "سرعة متهورة" في برنامج أعمالهما بشأن التخفيضات الضريبية.

وأضاف: "وقالت: حسنا، ليس أمامي إلا سنتين، وقلت: سيكون لديك شهران إذا استمررت بهذا الأسلوب".

واستقالت تراس بعد أقل من أربعة أسابيع على بيانهما المالي الكارثي في 23 سبتمبر، الذي أثار اضطراب السوق المالي وترك المواطنين يعانون من ارتفاع تكاليف قروضهم.

ويناقض حديث كوارتينج بياناته المعلنة عندما كان في المنصب.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك