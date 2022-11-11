رد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على سؤال وجهته له الإعلامية نسمة السعيد، مذيعة فضائية «BBC عربي»، بشأن مواجهة المزارع المصري مشكلة في توفير الأسمدة، وقول البعض إن الوزارة تخلت عن المزارع.

وقال خلال لقاء لبرنامج «بتوقيت مصر»، المذاع عبر فضائية «BBC عربي»، مساء الخميس: «أنا أعتقد إن حضرتك بتجيبي موضوعات متداولة غير مبنية على حقيقة».

وأوضح أن الوزارة توفر الأسمدة الآزوتية كاليوريا والنترات للفلاحين بأسعار تتراوح ما بين 4500 و5 آلاف جنيه، رغم ارتفاع الأسعار عالميًا وتخطيها حاجز الـ800 و900 دولار، أي ما يعادل 15 و16 ألف جنيه.

وأكد وزير الزراعة، أن الوزارة تنوع في التقاوي المعتمدة؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا إن نسبة تغطية الأراضي المنزرعة قمح بالتقاوي المعتمدة العام الماضي 42%، بينما تتراوح هذا العام ما بين 72% إلى 75%.

وأشار إلى أن الدولة مهتمة بمحور زيادة الإنتاجية والتوسع الرأسي، مضيفًا: «لدينا كمية من التقاوي قدرها 150 ألف طن، تكفي لمساحة 2.7 مليون فدان، ونوزع التقاوي حسب الخريطة الصنفية لزيادة إنتاج المحصول، وهناك حقول إرشادية توضح الممارسات الصحيحة للفلاح، من أجل زيادة الإنتاجية والمحصول ونزيد من دخله».