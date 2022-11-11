بريطانيا تسجل 24 ألفا و253 إصابة و734 حالة وفاة جديدة بسبب بكورونا

سجلت بريطانيا 24 ألفا و253 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية، كما سجلت 734 حالة وفاة جديدة وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.



وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 24 مليونا و179 ألفا و611، كما ارتفعت أيضا حصيلة الوفيات 211 ألفا و415 .



وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية أيضا أنه تم إعطاء 151 مليونا و248 ألفا و820 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بريطانيا حتى الآن.



يُشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.