تكريم الممثل الهندي رانفير سينج ضمن فعاليات مهرجان مراكش الدولي للفيلم

تم مساء اليوم تكريم الممثل الهندي رانفير سينج ضمن فعاليات الدورة التاسعة عشرة للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش في المغرب.

وعقب افتتاح الدورة تم عرض مقتطفات من أعمال النجم الهندي رانفير سينج، الذي يعد واحدا من أكثر الممثلين الموهوبين في بوليوود وأحد النجوم الذين تمتد شعبيتهم بعيدا خارج حدود بلاده، حيث تحظى السينما الهندية بالعديد من المعجبين.

ويعتبر الممثل الهندي رانفير سينج من الشخصيات الأكثر شعبية حاليا في السينما الهندية، وهو بطل من أبطال الأفلام الاستعراضية الهندية، حيث أظهر مهاراته في فن التمثيل في أشكال سينمائية مختلفة ولعب أدوارا متنوعة، من ذلك دور بيتو المحبوب في فيلم "باند باجا بارات"، أو دور اللص في فيلم "لوليتا"، أو دور المجرم الشرس في فيلم "كونداي".

وعلى الرغم من هذه المهارات المتعددة، التي أظهرها سينج في أفلامه لم يتوقف عن الإبهار في كل أدواره، ومؤخرا شرع رانفير سينج في مغامرة جديدة، حيث أعلن عن إطلاق تجربة موسيقية مخصصة لتطوير وإبراز مواهب فنية صاعدة.