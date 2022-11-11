بركات عن أزمة ميكالي والحضري: الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية

أكد محمد بركات عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأوليمبي، انتهاء أزمة المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي، مع عصام الحضري مدرب حراس المرمى.

وقال بركات في تصريحات تليفزيونية: "ما حدث كان مجرد اختلاف في وجهات النظر بين ميكالي والحضري، ولكن الأزمة انتهت في صباح اليوم التالي."

وتابع: "عقدت جلسة مع الثنائي يوم الأربعاء الماضي، وكل طرف أكد على احترام الآخر، وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية."

وواصل بركات: "ميكالي كان يريد أن تضم بعثة المنتخب في المغرب حارسين فقط، ولكن الحضري كان يرغب في أن يسافر الفريق بـ 3 حراس."

وأتم: "الأزمة انتهت بالاستقرار على سفر المنتخب الأوليمبي بحارسين فقط."