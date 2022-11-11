 بركات عن أزمة ميكالي والحضري: الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية - بوابة الشروق
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بركات عن أزمة ميكالي والحضري: الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية

محمد عاطف
نشر في: الجمعة 11 نوفمبر 2022 - 3:19 ص | آخر تحديث: الجمعة 11 نوفمبر 2022 - 3:19 ص

أكد محمد بركات عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأوليمبي، انتهاء أزمة المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي، مع عصام الحضري مدرب حراس المرمى.

وقال بركات في تصريحات تليفزيونية: "ما حدث كان مجرد اختلاف في وجهات النظر بين ميكالي والحضري، ولكن الأزمة انتهت في صباح اليوم التالي."

وتابع: "عقدت جلسة مع الثنائي يوم الأربعاء الماضي، وكل طرف أكد على احترام الآخر، وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية."

وواصل بركات: "ميكالي كان يريد أن تضم بعثة المنتخب في المغرب حارسين فقط، ولكن الحضري كان يرغب في أن يسافر الفريق بـ 3 حراس."

وأتم: "الأزمة انتهت بالاستقرار على سفر المنتخب الأوليمبي بحارسين فقط."


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