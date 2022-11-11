أعرب رامي عبد اللطيف مدرب منتخب مصر لسيدات كرة اليد عن سعادته بفوز فريقه على تونس بنتيجة 22–21، في إطار ثاني جولات دور المجموعات ببطولة إفريقيا، المقامة حاليًا في السنغال.

ويتواجد منتخب سيدات كرة اليد في المجموعة الثانية بجانب، تونس والكونغو والمغرب وغينيا.

وقال رامي عبد اللطيف في تصريحات خاصة لـ "الشروق": "بالطبع حققنا فوزا هاما على تونس في بطولة إفريقيا واكتساب الثقة لكنه مجرد فوز في دور المجموعات فلم نحقق شيئا بعد".

وأضاف: "اللاعبات قدموا مجهودا كبيرا في الفترة الماضية ولعبوا مباراة كبيرة اليوم أمام تونس واستحقوا الفوز وكانوا قريبين من الفوز على الكونغو في المباراة لكن لسوء الحظ خسرنا لذلك أعتبر عن الفوز على تونس هو تعويض عن الخساراة في المباراة الأولى".

وتابع: "أخبرت اللاعبات أنهم قدموا مباراة كبيرة وأنا ما حققوه بداية لنواة منتخب قوي، والآن طاقة اللاعبات قاربت على الانتهاء لكن لدينا مباراتين هامتين أمام المغرب وغينيا من أجل ترتيبنا في المجموعة والتأهل لربع النهائي وهدفنا ذلك بكل تأكيد".

وأتم: "أوجه رسالة للجميع أن يدعموا المنتخب وجميع اللاعبات فهذا المنتخب يشارك لأول مرة في بطولة منذ 12 عاما وبعد إعادة تشكيل المنتخب مرة آخرى، لذلك يجب دعم الفريق وأتمنى أن نحقق إنجازا لمصر".