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بركات: أبوتريكة أفضل لاعب لعبت معه في مسيرتي

محمد عاطف
نشر في: الجمعة 11 نوفمبر 2022 - 2:31 ص | آخر تحديث: الجمعة 11 نوفمبر 2022 - 2:31 ص

قال محمد بركات لاعب النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، إن محمد أبو تريكة أفضل لاعب لعب معه خلال مسيرته مع كرة القدم.

وأضاف بركات في تصريحات تليفزيونية: "أبو تريكة فرق معي إيجابيا بطريقة كبيرة للغاية خلال مسيرتي، وهو أفضل أفضل لاعبا لعبت معه وزاملني."

وأوضح لاعب الأهلي السابق: "وهدفي في مباراة القمة (3 - 3) أمام الزمالك هو الأغلى في مسيرتي."

وبسؤاله عن تجربته مع فريق أهلي جدة: "أرى تجربتي مع الأهلي ناجحة لأبعد الحدود، وكان الموسم الأفضل في مسيرتي سجلت خلاله 18 هدفا، وتم اختياري أفضل لاعب غير سعودي في هذا الموسم."

وتابع بركات: "كنت سعيدا بتجربتي مع الأهلي، وتابعت هبوط الفريق لدوري الدرجة الأولى في الموسم الماضي، وكانت صدمة بالنسبة لي."

وأتم: "بالطبع، لم أحقق كل ما أحلم به، لأنني كنت أريد اللعب مع منتخب مصر في كأس العالم."


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