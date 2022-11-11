بركات: أبوتريكة أفضل لاعب لعبت معه في مسيرتي

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قال محمد بركات لاعب النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، إن محمد أبو تريكة أفضل لاعب لعب معه خلال مسيرته مع كرة القدم.

وأضاف بركات في تصريحات تليفزيونية: "أبو تريكة فرق معي إيجابيا بطريقة كبيرة للغاية خلال مسيرتي، وهو أفضل أفضل لاعبا لعبت معه وزاملني."

وأوضح لاعب الأهلي السابق: "وهدفي في مباراة القمة (3 - 3) أمام الزمالك هو الأغلى في مسيرتي."

وبسؤاله عن تجربته مع فريق أهلي جدة: "أرى تجربتي مع الأهلي ناجحة لأبعد الحدود، وكان الموسم الأفضل في مسيرتي سجلت خلاله 18 هدفا، وتم اختياري أفضل لاعب غير سعودي في هذا الموسم."

وتابع بركات: "كنت سعيدا بتجربتي مع الأهلي، وتابعت هبوط الفريق لدوري الدرجة الأولى في الموسم الماضي، وكانت صدمة بالنسبة لي."

وأتم: "بالطبع، لم أحقق كل ما أحلم به، لأنني كنت أريد اللعب مع منتخب مصر في كأس العالم."