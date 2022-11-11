بركات: أبوتريكة أفضل لاعب لعبت معه في مسيرتي

قال محمد بركات لاعب النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، إن محمد أبو تريكة أفضل لاعب لعب معه خلال مسيرته مع كرة القدم.
وأضاف بركات في تصريحات تليفزيونية: "أبو تريكة فرق معي إيجابيا بطريقة كبيرة للغاية خلال مسيرتي، وهو أفضل أفضل لاعبا لعبت معه وزاملني."
وأوضح لاعب الأهلي السابق: "وهدفي في مباراة القمة (3 - 3) أمام الزمالك هو الأغلى في مسيرتي."
وبسؤاله عن تجربته مع فريق أهلي جدة: "أرى تجربتي مع الأهلي ناجحة لأبعد الحدود، وكان الموسم الأفضل في مسيرتي سجلت خلاله 18 هدفا، وتم اختياري أفضل لاعب غير سعودي في هذا الموسم."
وتابع بركات: "كنت سعيدا بتجربتي مع الأهلي، وتابعت هبوط الفريق لدوري الدرجة الأولى في الموسم الماضي، وكانت صدمة بالنسبة لي."
وأتم: "بالطبع، لم أحقق كل ما أحلم به، لأنني كنت أريد اللعب مع منتخب مصر في كأس العالم."