تم التوصل إلى صفقات مبدئية بإجمالي 5ر73 مليار دولار أمريكي لمشتريات بضائع وخدمات على مدار عام واحد، في معرض الصين الدولي الخامس للاستيراد، الذي اختتم فعالياته في شنغهاي أمس الخميس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن سون تشنج هاي، نائب مدير هيئة المعرض، قوله في مؤتمر صحفي إن حجم الصفقات ارتفع بنسبة 9ر3% عن العام الماضي.

وأضاف سون أن 145 دولة ومنطقة ومنظمة دولية حضرت في المعرض، مضيفا أن أكثر من 2800 شركة من 127 دولة ومنطقة شاركت في معرض الأعمال، وعرضت 438 منتجا وتقنية وخدمة جديدة.

وأوضح المسؤول أنه كان من بين المشاركين 284 شركة على قائمة فورتشن لأكبر 500 شركة في العالم، بالإضافة إلى شركات أخرى عملاقة.

وفي إطار متصل، بدأ التسجيل في معرض الصين الدولي السادس للاستيراد، وحجز المشاركون بالفعل أكثر من 100 ألف متر مربع من منطقة معرض الأعمال، بحسب شينخوا.

ويعتبر معرض الصين الدولي للاستيراد أول معرض استيراد على المستوى الوطني في العالم. وأُقيم في الفترة من 5 إلى 10 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري في شنغهاي.