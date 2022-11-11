السياحة: نستثمر نجاح استضافة مصر قمة المناخ العالمية في زيادة التدفقات والترويج بالخارج

المؤتمر فرصة حقيقية للترويج لإمكانيات شرم الشيخ وقدرتها على تنظيم الأحداث الكبرى

أكد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، أن وزارة السياحة والاثار ستبذل قصارى جهدها لاستثمار النتائج الايجابية والنجاح الذى تحقق من استضافة مدينة شرم الشيخ لقمة المناخ العالمية وذلك بالعمل على زيادة التدفقات السياحية الوافدة والترويج لمصر بالخارج.

وأشار إلى أن النجاح لن يتحقق إلا بالتعاون وتضافر كافة الجهود بين جميع شركاء المهنة وكافة الاطراف ذات الصلة بصناعة السياحة.

ولفت الوزير فى تصريحات صحفية إلى أهمية استضافة مصر لمؤتمر الكوب COP27 بمدينة شرم الشيخ "مدينة السلام" في هذا التوقيت لتكون شرم الشيخ محط أنظار العالم على مدار أسبوعين؛ بما يساهم فى زيادة التدفقات السياحية وتعافى القطاع الذى تعرض لخسائر كبيرة نتيجة تداعيات جائحة كورونا التى استمرت على مدار أكثر من عامين متتاليين.

ولفت عيسى إلى التطور الكبير الذي شهدته مدينة شرم الشيخ على مدار السنوات الماضية وخاصة التطور في قطاع السياحة، مشيراً إلى أهمية السياحة في توفير وخلق وظائف وفرص عمل جديدة.

وانضم وزير السياحة والآثار فور عودته من العاصمة البريطانية لندن وانتهاء مشاركته في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة WTM2022 (World Travel Market) والتي انعقدت فعالياتها خلال الفتـرة من 7 إلى 9 نوفمبر الجاري إلى فريق مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 المُنعقد حالياً بمدينة شرم الشيخ، وتستضيفه مصر خلال الفترة من 6 حتى 18 نوفمبر الجاري.

واعرب عيسى عن سعادته باستضافة مصر لمؤتمر الكوب COP27، متمنياً للجميع التوفيق وإقامة ممتعة وموفقة في مدينة السلام يستمتعوا خلالها بالمقومات السياحية المتنوعة التي تتمتع بها والطقس الرائع.

وشاركت وزارة السياحة والآثار على هامش انعقاد مؤتمر COP27، في اجتماع لجنة السياحة والاستدامة CTS التابعة لمنظمة السياحة العالمية، بالإضافة إلى مشاركتها في جلسة عن السياسات والاستراتيجيات المشتركة لتعزيز أنشطة وخطط مواجهة التغير المناخي في قطاع السياحة.

ومن جانبها أكدت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثارعلى أهمية استضافة مصر لمؤتمر المناخ والذي يؤكد على مكانة وقدرة الدولة المصرية لتنظيم مثل تلك المؤتمرات والمحافل الدولية كما يبعث رسالة طمأنة وأمن وسلام لضيوف مصر من كافة دول وشعوب العالم. كما أكدت على أن هذا المؤتمر يعد فرصة لإلقاء الضوء على مدينة شرم الشيخ التي تم تحويلها وإعلانها مدينة خضراء صديقة للبيئة تطبق قواعد الممارسات البيئية التي تحافظ على البيئة، مشيرة إلى أهمية السياحة المستدامة التي أصبح العالم أجمع يوليها اهتماماً كبيراً، حيث أصبح الاتجاه العالمي الآن متجه نحو الاهتمام بمواصفات الاستدامة في المقاصد السياحية.

وأضافت شلبى أن هذا المؤتمر يعد أيضاً فرصة لإبراز كافة المقومات السياحية التي تتمتع بها مدينة شرم الشيخ بصفة خاصة والمقاصد السياحية المصرية بصفة عامة..كما يلقى الضوء على مدينة شرم الشيخ كمقصد لاستقطاب سياحة المؤتمرات بما يُظهر للعالم أجمع على مدار أيام تنظيم المؤتمر إمكانيات الدولة المصرية في تنظيم مثل هذه الفعاليات المتميزة التي يشارك بها عدد كبير من المشاركين.