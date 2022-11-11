تقدم لكم «الشروق» نشرة الخامسة مساءً، والتي تتناول أهم آخر أخبار الاقتصاد ومجتمع المال والأعمال التي حدثت على مدار اليوم.

وترصد نشرة الشروق الاقتصادية أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022، والتي جاء في مقدمتها:

الذهب يصعد 27 جنيها وعيار 21 يسجل 1257 جنيها

صعدت أسعار الذهب في أسواق الصاغة المحلية، خلال تعاملات اليوم الجمعة، بنحو27 جنيها، ليصل سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعًا في مصر إلى 1257 جنيها مقارنة بـ1230 جنيها في نهاية تعاملات أمس؛ زاد سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 1081 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 24 نحو 1433 جنيهًا كما صعد سعر الجنيه الذهب بنحو 216 جنيها ليسجل 10056 جنيها، نتيجة لارتفاع أسعار المعادن الأصفر فى البورصات العالمية، وفقا لنادي نجيب، سكرتير عام شعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة السابق.

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بايدن يشارك بقمة COP27 في أول زيارة لرئيس أمريكي إلى مصر منذ 2009

يشارك الرئيس الأمريكى جو بايدن فى مؤتمر الأطراف حول المناخ "COP27" بشرم الشيخ، وسط ضغوط دولية على واشنطن لبذل المزيد باتجاه الدول التى ترزح تحت وطأة كوارث طبيعية، وتعد هذه الزيارة هى الأولى منذ توليه مهام منصبه فضلا عن أنه أول رئيس أمريكى يزور مصر منذ عام 2009، عندما ألقى الرئيس الأسبق باراك أوباما خطابا تاريخيا للعالم الإسلامى من جامعة القاهرة، كما أنها ثانى زيارة يجريها للمنطقة، حيث قام بجولة فى يوليو الماضى شملت إسرائيل والسعودية.

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مصر حققت خلال «cop 27» الكثير من التعهدات الخاصة بمواجهة التغير المناخي

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي، إن مصر حققت في مؤتمر "cop 27" الكثير من التعهدات بتنفيذ المشروعات الخاصة بمواجهة التغير المناخي وهو ما يسهم بتعزيز الآمال في الوصول لهدف المؤتمر" معا للتحول من التعهدات إلى التنفيذ "، وأكدت أن تغير المناخ أصبح أولوية في جميع السياسات الإنمائية والاقتصادية، حيث إن التمويل الأخضر والتمويل المتعلق بالمناخ يؤديان دوراً متنامياً في السياسات الاقتصادية والمالية للدول النامية.

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مصر أطلقت 3 مبادرات لدفع العمل المناخي على المستويات المحلية والإقليمية

أكد محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن مصر في سبيل تنظيمها لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين أطلقت 3 مبادرات غير مسبوقة لدفع العمل المناخي على المستويات المحلية والإقليمية، موضحا أن نجاح مبادرة المشروعات الخضراء الذكي، ومبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة، ومبادرة الجامعات ومراكز الأبحاث لتوفير الحلول العلمية المتعلقة بالتغير المناخي، شجع على اتخاذ القرار بشأن استمراريتها خلال السنوات المقبلة.

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الدول العشرين الكبرى مسئولة عن 80% من الانبعاثات

قال المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ جون كيري، إن قمة شرم الشيخ بداية التنفيذ ولابد أن نواجه سوياً هذا التحدي وينبغي علينا العمل المشترك لتخفيف آثار حرق الوقود الأحفوري، مضيفا أن الدول العشرين الكبرى في العالم مسئولة عن 80٪ من الانبعاثات ويمكنها تغيير ذلك، جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات يوم إزالة الكربون، في إطار قمة الأمم المتحدة للمناخ COP27 المنعقدة حالياً بشرم الشيخ، بمشاركة طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة.

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إنشاء 40 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بالتعاون مع القطاع الخاص

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه تم تضمين التحول الأخضر في النظام الأكاديمي في مصر بما في ذلك المؤسسات والمناهج الدراسية، حيث تم إنشاء المدارس والجامعات الفنية والتى تركز على تكيف بناء القدرات مع الاتجاهات المتعلقة بالعمل المناخي والنمو الأخضر، مشيرة إلى إنشاء 40 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بالتعاون مع القطاع الخاص بالإضافة إلى العديد من الجامعات التكنولوجية.

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وزير البترول يفتتح فعاليات يوم إزالة الكربون في إطار قمة المناخ COP27

افتتح طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمبعوث الرئاسى الأمريكي للمناخ، جون كيري صباح اليوم، فعاليات يوم إزالة الكربون في إطار قمة الأمم المتحدة للمناخ COP27، تعقد هذه الفعاليات لأول مرة فى تاريخ قمم ومؤتمرات المناخ ويركز على الدور الذى تقوم به صناعة البترول والغاز في الوقت الحالي لتوفير إمدادات الطاقة بطريقة مسئولة بيئياً والحد من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الأنشطة باستخدام وسائل وتكنولوجيات حديثة.

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وزيرا التخطيط والتجارة والصناعة يلتقيان رئيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة

شاركت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في الاجتماع الذى عقده أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، مع هاني سنبل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والذي تناول بحث المشروعات والبرامج التي تنفذها المؤسسة حالياً في مصر وعدد من المشروعات المستقبلية التي تعتزم تنفيذها بالتعاون مع الحكومة المصرية.

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شركة حلوان للأجهزة المعدنية تدشن خطا جديدا لإنتاج الفريون

بدأ التشغيل التجريبى لوحدة إنتاج الفريون "R410A / R134A" بشركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربى)، بالتعاون مع "شركة الحلول البيئية والصناعية" بالسعودية، وأشار طه جمعة رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للأجهزة المعدنية أن هذا التعاون يأتي في ضوء العلاقات التاريخية وأواصر الترابط والتآخي بين مصر والسعودية، موضحاً أن وحدة إنتاج الفريون والتى تم بدء التشغيل التجريبى لها تقوم بإنتاج نوعين من الفريون، النوع الأول ويُعرف باسم (R410A).

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السياحة تستثمر نجاح استضافة مصر قمة المناخ في زيادة التدفقات والترويج بالخارج

أكد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، أن وزارة السياحة والاثار ستبذل قصارى جهدها لاستثمار النتائج الايجابية والنجاح الذى تحقق من استضافة مدينة شرم الشيخ لقمة المناخ العالمية وذلك بالعمل على زيادة التدفقات السياحية الوافدة والترويج لمصر بالخارج، وأشار إلى أن النجاح لن يتحقق إلا بالتعاون وتضافر كافة الجهود بين جميع شركاء المهنة وكافة الاطراف ذات الصلة بصناعة السياحة.

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مذكرة تفاهم لإنشاء أكاديمية السويدي وبنك مصر الفنية للتعليم والتدريب بالعين السخنة

شهد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين كلاً من بنك مصر ومؤسسة السويدي إلكتريك والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك للمساهمة في إنشاء اكاديمية السويدي وبنك مصر الفنية للتعليم الفني والتدريب المهني في المنطقة الصناعية فرع العين السخنة، بتكلفة 45 مليون جنيه يتم مناصفتها بين بنك مصر ومؤسسة السويدي إلكتريك، علي هامش مشاركة بنك مصر الفاعلة في الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ المنعقد في مدينة شرم الشيخ، وقد قام بالتوقيع عن محمد الاتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وأحمد السويدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة السويدى اليكتريك، ووليد حمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

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الإسكان تطرح محال تجارية وإدارية للبيع بمدينتي أكتوبر وطيبة الجديدتين

طرحت وزارة الاسكان 4 محال تجارية وصيدلية ومحل بنشاط مخبز بالسوق التجارية قطعة 5 بالمجمع الخدمي 1 بمنطقة سكن لكل المصريين غرب المطار، ووحدتين إداريتين بمنطقة ربوة أكتوبر، وطرح 5 محال تجارية وصيدلية ومحلين بنشاط مخبز بمنطقة ربوة أكتوبر بالأسواق (2، 5، 6، 7، 8)، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأربعاء الموافق 23/11/2022، كما تم طرح 8 محال تجارية بمختلف المناطق بمدينة طيبة الجديدة، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأحد الموافق 4/12/2022.

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الزراعة تدفع بـ273 منفذا ثابتا ومتحركا لتوفير السلع بأسعار مخفضة

قال مستشار وزير الزراعة، سعيد صالح، إن الوزارة تدفع بـ 243 منفذ ثابت؛ يقوم عليه مديريات الزراعة والطب البيطري في كافة المحافظات، بجانب 30 منفذ متحرك بالوجهين البحري والقبلي، لتقديم جميع السلع والمنتجات الغذائية الطازجة للمواطنين بأسعار تنافسية، مشيرا إلى مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" التي تستهدف محاربة الغلاء ورفع العبء عن كاهل المواطنين بتقديم منتجات مخفضة بنسب تتراوح ما بين 20 إلى 30%.

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