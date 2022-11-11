تموين مطروح: بيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة لمنع الاحتكار ومواجهة الغلاء

قال حسن كمال الشيباني، مدير مديرية تموين مطروح، إنه تم إقامة شادر بشارع علم الروم أمام المعهد الديني، لعرض وبيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة، وذلك في إطار منع الممارسات الاحتكارية، ومواجهة الغلاء.

وأوضح أن ذلك بالإضافة إلى المعرض اللوجيستي بشارع الجلاء بجوار سوق ليبيا هو الآخر يشهد عرض وبيع السلع الأساسية.

وأكد أن السلع التي يتم بيعها هي السكر، الزيت، الأرز، منظفات، وغيرها من السلع الضرورية بأسعار مخفضة.

وأشار إلى التنسيق مع أحد التجار لتوفير 2 طن أرز يوميا بسعر 15 جنيها للكيلو بالمعرض اللوجيستي أول طريق السلوم وجاري فتح مزيد من المعارض المخفضة.