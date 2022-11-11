ماليزيا تسجل أكثر من 3400 حالة إصابة جديدة بكورونا

سجلت ماليزيا 3436 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى أربعة ملايين و940 ألفا و456 حالة، منذ بدء الجائحة.

ونقلت صحيفة "ذا ستار" الماليزية اليوم الجمعة عن بوابة "كوفيد ناو" الالكترونية، التابعة لوزارة الصحة قولها إنه من بين حالات الإصابة الجديدة، ثلاث حالات قادمة من الخارج، و 3433 حالة إصابة محلية.

وأضافت البوابة الإلكترونية أنه تم تسجيل 4292 حالة تعاف أمس الخميس، وبلغ إجمالي عدد الحالات النشطة في ماليزيا 33 ألفا و965 حالة.

وسجلت ماليزيا ثمان حالات وفاة جديدة بسبب الفيروس، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 36 ألفا و522 حالة.