قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، والمنسق العام للحوار الوطني، إن الإعلام الإخواني التحريضي فشل في دعوته لتنظيم مظاهرات يوم 11/11، مناشدًا ممولي تلك الوسائل الإعلامية، وقف التمويل عنهم.

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «مصر جديدة»، المذاع عبر فضائية «ETC»، مساء الجمعة، أن تأثير تلك القنوات على أرض الواقع غير موجودة، مشيرًا إلى أن الإعلام الإخواني، بإمكانه تحقيق أرباح أكبر على مواقع «يوتيوب»، سواء باصطناع مشاهدات أو مشاهدات حقيقية.

وتابع: «أنتم برا الواقع، بالبلدي الغايب ملوش نايب، المصريون لا يصدقون أحدًا من الخارج سواء أجنبي أو مصري، وخاصة المصري الذي يشعرون أنه يتاجر بآلامهم، فلم يتمكن أحد خارج الدولة من تغييرها، على مدار تاريخها الحديث».

وذكر أن وسائل الإعلام الإخوانية تعيش على الوهم، وتصدق أرقامًا وهمية، معقبًا: «بتملوا مساحات لطيفة بالليل أو النهار عند ناس بتدور على تسلية، وزهقانة من بعض الشاشات والقنوات، الناس بتتسلى لكن تحكموهم انسوا».

وأوضح أن الإعلام المعادي يتسم بكثير من الكذب والتكرار في أشياء لا صحة لها، واستضافة أناس ليس لهم من ذكر أو تأثير، قائلا إن مستوى الخبراء ضيوف تلك البرامج، لا يرتقي لمستوى طلاب الكليات في السنة الأولى.

واختتم: «يعتمدون على استضافة نفس المصادر، دائرة مغلقة من الضيوف والمصادر والدعوات والكذب، يحاولون عمل حالة، ونجحوا بالفعل في إيجاد حالة ملهاة تكاد تصل إلى المأساة، بصوا للمراية ولأنفسكم وما قلتموه السنوات الماضية، تعليقاتكم وتحليلاتكم والأكاذيب، وبصوا للبلد مرة واحدة بعين الصدق».