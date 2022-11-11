تقرير للفاو يتوقع ارتفاع فاتورة واردات الغذاء العالمية إلى أعلى مستوى عند تريليوني دولار في 2022

توقع تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، صادر اليوم الجمعة، أن ترتفع فاتورة الواردات الغذائية العالمية، إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، وتسجل ما يقارب من تريليوني دولار العام الجاري (20229).

وقال تقرير المنظمة، الذي حصلت "الشروق" على نسخة منه، إن هذه التوقعات الجديدة تزيد بنسبة 10% عن المستوى القياسي لعام 2021، رغم أنه من المتوقع أن تتباطأ وتيرة الارتفاع استجابة لصعود أسعار الغذاء العالمية وانخفاض قيمة العملات مقابل العملة الخضراء.

وأشار التقرير إلى إن معظم الواردات تضخ في فاتورة البلدان ذات الدخل المرتفع، بسبب ارتفاع الأسعار العالمية والكميات المتوقع استيرادها من البضائع.

وقال التقرير: "تتأثر مجموعات البلدان الضعيفة اقتصاديا بدرجة أكبر بارتفاع الأسعار، لذلك من المتوقع أن تظل فاتورة الواردات الغذائية الإجمالية لمجموعة البلدان المنخفضة الدخل دون تغيير تقريبًا، في وقت يُتوقع أن يتقلص حجمها بنسبة 10%، ما يشير إلى تزايد مشكلة إمكانية الوصول لهذه البلدان".

وحذر التقرير الصادر عن قسم الأسواق والتجارة في المنظمة من أن "هذه علامات مقلقة من منظور الأمن الغذائي، ما يشير إلى أن المستوردين يجدون صعوبة في تمويل ارتفاع التكاليف الدولية، وهو ما قد ينذر بنهاية قدرتهم على الصمود أمام الأسعار الدولية المرتفعة".

كما حذر –أيضا- من ارتفاع حدة التفاوت الحالية بين البلدان ذات الدخل المرتفع في الاستيراد عبر مجموعة كاملة من المنتجات الغذائية ، بينما تركز المناطق النامية بشكل متزايد على المواد الغذائية الأساسية.

ورحب تقرير "الفاو" بموافقة صندوق النقد الدولي على نافذة الصدمات الغذائية، التي تستند بشكل عام إلى اقتراح مرفق تمويل استيراد الأغذية التابع للمنظمة كخطوة مهمة في تخفيف عبء تكاليف الواردات الغذائية المرتفعة بين البلدان ذات الدخل المنخفض.

وتوقع التقرير أن ترتفع فاتورة استيراد المدخلات العالمية إلى 424 مليار دولار في عام 2022، بما يعادل 48% زيادة عن العام السابق، وبنسبة 112% مقارنة بعام 2020، وذلك بسبب تكلفة استيراد الطاقة والأسمدة، "وكلاهما له أهمية خاصة في فواتير الاستيراد" حسب التقرير.

وقال التقرير: "يشكل ذلك ضغوطًا على الحسابات الجارية للبلدان منخفضة الدخل والبلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى، ما قد يضطر بعض البلدان إلى تقليل تطبيقات المدخلات ، مما يؤدي بشكل شبه حتمي إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية وتوافر الغذاء المحلي.

وتابع: "من المرجح أن تمتد الانعكاسات السلبية على الإنتاج الزراعي العالمي والأمن الغذائي حتى عام 2023".