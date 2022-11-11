سفير روسيا يرحب بالخطوة الأمريكية لرفع القيود المالية عن البعثات الدبلوماسية الروسية

وصف السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، اليوم الجمعة، نشر وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصا عاما، يسمح للبنوك بمعالجة المعاملات المالية للمكاتب الدبلوماسية الروسية في الخارج، بالخطوة في الاتجاه الصحيح.

وقال أنتونوف: "بشكل عام، نعتبر قرار الإدارة الأمريكية برفع القيود المالية عن البعثات الدبلوماسية الروسية خطوة في الاتجاه الصحيح، رغم أنها متأخرة".. حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأضاف السفير الروسي "لقد تطلب الأمر الكثير من العمل لجعل واشنطن تدرك الضرر الكبير الذي ألحقته العقوبات بدبلوماسيينا حول العالم، ونأمل أن تدرك البنوك بشكل صحيح الإشارة الصادرة عن المنظم المالي وتتوقف عن منع المعاملات الضرورية لضمان سير العمل الطبيعي المؤسسات الدبلوماسية الروسية".

ونشرت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الخميس، ترخيصا عاما، يسمح للشركات والأفراد الأمريكيين بالمشاركة في العمليات المالية اللازمة لضمان عمل البعثات الدبلوماسية الروسية، وسمحت وزارة الخزانة أيضا بالمشاركة في المعاملات اللازمة لدفع الرواتب وسداد نفقات موظفي السفارة الروسية، ومع ذلك، لا ينطبق الترخيص على المعاملات التي تنطوي على أفراد ومؤسسات مالية روسية مدرجة في القائمة السوداء.