روسيا تحظر دخول 200 شخصية أمريكية أراضيها بينهم أخت بايدن وأخويه

حظرت روسيا، اليوم الجمعة، دخول 200 شخصية أمريكية إلى أراضيها.



وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان نقلت وكالة تاس مقتطفات منه اليوم: "ردا على العقوبات الشخصية المتزايدة باستمرار التي تفرضها إدارة بايدن، ليس فقط ضد المسؤولين الروس.. ولكن أيضا ضد أولئك الذين، لسبب أو لآخر، يعترضون على واشنطن.. على أساس المعاملة بالمثل، تم فرض حظر على دخول 200 مواطن أمريكي إلى الأراضي الروسية".



وبحسب تاس، شملت القيود الجديدة بعض ممثلي السلطات والمشرعين، وكذلك أقربائهم المقربين، ورؤساء الشركات والمؤسسات في المجمع الصناعي العسكري الأمريكي، بالإضافة إلى ممثلي مجتمع الخبراء الذين يدعمون كراهية روسيا ونظام كييف.



وشملت القائمة أيضا المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، وفاليري أخت الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأخويه جيمس وفرانسيس بايدن.



وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن الشخصيات المدرجة في "قائمة الحظر" الروسية ممنوعون من دخول أراضي روسيا بشكل دائم.