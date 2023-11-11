رئيس وزراء ماليزيا يطالب بوقف إطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات إليها

دعا رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي أن تدعو بصورة ثابتة وحازمة إلى وقف فوري لإطلاق النار وتسريع المساعدات الإنسانية لشعب غزة.

وفي كلمته خلال القمة العربية الإسلامية غير العادية التي انعقدت اليوم السبت في الرياض، قال إن "الأمة تتوقع نتائج ملموسة وإجراءات ملموسة من القمة"، بحسب صحيفة "نيو ستريتس تايمز" الماليزية .

وتابع: "أدعو كل واحد منا (أعضاء منظمة التعاون الإسلامي) إلى توظيف قنواتنا وشبكاتنا الدبلوماسية بشكل استراتيجي في كل حوار وعلى كل منصة، سواء كانت ثنائية أو متعددة الأطراف أو إقليمية أو دولية".

وأضاف: "دعونا ندعو بثبات وحزم إلى حملة دبلوماسية منسقة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وتسريع المساعدات الإنسانية لشعب غزة".