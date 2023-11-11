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قالت الشرطة السويسرية يوم الجمعة، إنها عثرت على ثعبان النمر طوله 2.5 متر في صندوق سيارة في تفتيش روتيني في منطقة زوج بوسط البلاد.

وأضافت في بيان، أن الثعبان كان في صندوق من البوليسترين في صندوق السيارة.

وقدم ركاب السيارة الأربعة معلومات غير واضحة ومختلفة حول أصل الثعبان الذي يبلغ وزنه 15 كيلوجراما.

كما لم يقدم ركاب السيارة ترخيصا بحيازة الثعبان وفقا للقانون، ولذلك تم نقل الثعبان إلى عيادة بيطرية.

وأظهر فحص أولى أن الثعبان في حالة جيدة.

وذكرت الشرطة أن أحد الرجال زوَّر هوية وسيتم توجيه اتهام إليه.

يذكر أن ثعابين النمر توجد في أجزاء واسعة من المناطق الاستوائية وأجزاء من المناطق شبه الاستوائية.

ولا تعتبر الحيوانات البرية عدوانية تجاه الإنسان، لكنها يمكن أن تدافع عن نفسها بعضات شرسة عند تعرضها للتهديد.