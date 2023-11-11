تعادل مثير بين تفينتي ونيميجن بالدوري الهولندي

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تعادل تفينتي مع ضيفه نيميجن 3 /3، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الهولندي لكرة القدم.

وتقدم تفينتي عن طريق سيم ستيجن في الدقيقة 43، قبل أن يدرك ماتياس روس التعادل لنيميجن في الدقيقة 47.

وفي الدقيقة 56 سجل بارت فان روي الهدف الثاني لنيميجن، قبل أن يضيف زميله يوري باس الهدف الثالث في الدقيقة 65.

وعاد تفينتي للمباراة مجددا بهدف سجله سيم ستيجن في الدقيقة 76، فيما سجل مانفريد أوجالدي هدف التعادل في الدقيقة 87.

ورفع تفينتي رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثاني، بفارق ست نقاط خلف المتصدر أيندهوفن، فيما رفع نيميجن رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني عشر.