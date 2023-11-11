 أسامة كمال يعلق على مزاعم متحدث نتنياهو: حاجة زي فيديوهات الإخوان في رابعة - بوابة الشروق
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أسامة كمال يعلق على مزاعم متحدث نتنياهو: حاجة زي فيديوهات الإخوان في رابعة

هديل هلال
نشر في: السبت 11 نوفمبر 2023 - 10:26 م | آخر تحديث: السبت 11 نوفمبر 2023 - 10:26 م

سلط الإعلامي أسامة كمال، الضوء على سياسة تزييف الحقائق التي يتبعها المسئولون الحكوميون الإسرائيليون، بشكل مكثف منذ اندلاع عملية «طوفان الأقصى» يوم 7 أكتوبر الماضي.

وقال خلال تقديمه لبرنامج «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء السبت، إن المسئولين الإسرائيليين ينشطون بشكل مكثف على موقع التواصل الاجتماعي «إكس – تويتر سابقًا».

واستشهد بنشرهم لصورة زعموا أنها لطفل أحرقته حماس، ثم تبين أنها صورة قديمة لحرق كلب وليس طفلًا، فضلًا عن نشر خبر مزيف حول تحرير مجندة محتجزة لدى المقاومة.

ولفت إلى أن المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي أوفير جندلمان، نشر أمس مشهدًا تمثيليًا لمظاهرة وعلاج مرضى، ادعى أنها فبركة من الجانب الفلسطيني.

وأضاف: «حاجة زي فيديوهات الإخوان في رابعة.. يا كداب ده جزء من فيلم لبنان قصير اسمه (الحقيقة)، بذكائك كده لو الفلسطينيين بيفبركوا فيديوهات هيصوروا كواليس الفبركة؟».

وتساءل: «معندكوش متخصصين وخبراء صور وفيديوهات؟ طب الإخوان على قد حالهم ودمغاهم، هل أنتم معنكدوش عقل، وهل فاكرين إننا هنشوف كذبكم ونسكت عليه؟!»

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