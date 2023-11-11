الخطوط الجوية التركية تجري محادثات مع إيرباص لشراء 355 طائرة

تجري الخطوط الجوية التركية محادثات مع شركة إيرباص لما سيكون أكبر طلبية في تاريخ شركة الطيران إذا تم الانتهاء منها.

واجتمعت إدارة شركة الطيران مع مسؤولي إيرباص في إسطنبول لمناقشة شراء 345 طائرة بالإضافة إلى طلبية لشراء 10 طائرات من طراز (إيه 350 – 900) تم الإعلان عنها في يناير، وفقا لوكالة الأناضول الرسمية.

وذكرت اليوم السبت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن الأناضول أن المسؤولين ناقشوا طلبية تشمل 75 طائرة من طراز (إيه 350 – 900) و15 طائرة (إيه 350 – 1000)، وخمس طائرات شحن من طراز (إيه 350 إف)، و250 طائرة (إيه 312 إن إي أو).