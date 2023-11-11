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فيديو - ميسي يحتفل بالكرة الذهبية مع جماهير إنتر ميامي

محمد عاطف
نشر في: السبت 11 نوفمبر 2023 - 4:13 ص | آخر تحديث: السبت 11 نوفمبر 2023 - 4:13 ص

احتفل المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بتتويجه بجائزة الكرة الذهبية «بالون دور» مع جماهير فريقه إنتر ميامي اليوم السبت، قبل انطلاق المباراة الودية أمام نيويورك سيتي.

ويستضيف فريق إنتر ميامي نظيره نيويورك سيتي، على ملعب لوكهارت اليوم السبت، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الرياضي الجديد.

ونشر الحساب الرسمي لنادي إنتر ميامي عبر منصة «إكس»، مقطع فيديو يتضمن لقطات من احتفال ميسي بالكرة الذهبية مع الجماهير قبل انطلاق المباراة الودية.

وكان ميسي قد توج بجائزة الكرة الذهبية لعام 2023، في الحفل الذي أقيم في فرنسا بشهر أكتوبر.

 


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