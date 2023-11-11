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الكرملين يدافع عن استخدامه للمدانين في حرب أوكرانيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
د ب أ
نشر في: السبت 11 نوفمبر 2023 - 1:28 ص | آخر تحديث: السبت 11 نوفمبر 2023 - 1:29 ص

بعد مرور أكثر من 20 شهرا على الحرب في أوكرانيا، دافع الكرملين عن ممارساته التي تعرضت لانتقادات واسعة النطاق والمتعلقة بإطلاق سراح المدانين من السجن لأداء الخدمة العسكرية.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله، الجمعة، إن "المدانين، بمن فيهم المجرمين الخطرين، يدفعون ثمن جرائمهم بالدماء في ساحة المعركة، وفق تعبيره.

ويوجد في روسيا إجراء تقليدى للعفو ، حيث يجب الموافقة على طلب السجين في عدة خطوات.

وأوضح بيسكوف أن هناك بطاقة ثانية للخروج من السجن ، مضيفا أن الطريقة الثانية هي أن يدفعوا ديونهم بالدماء.

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