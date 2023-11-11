إصابة 11 شخصا بعد انفجار ألعاب نارية خلال مباراة أوجسبورج وهوفنهايم

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تعرض العديد من المشجعين لإصابات طفيفة بعد انفجار ألعاب نارية في المدرجات خلال مباراة أوجسبورج مع هوفنهايم اليوم السبت في الدوري الألماني لكرة القدم.

وألقيت الألعاب النارية من جانب مدرجات هوفنهايم وانفجرت بصوت عال في المدرج بالقرب من الراية الركنية، وذكرت الشرطة أن 11 شخصا أصيبوا.

وقال ألكسندر روسن المدير الرياضي لهوفنهايم "هراء لا يصدق".

وبحسب مايكل سترول المدير الإداري لأوجسبورج فإن أحد المشجعين عانى من صدمة الانفجار.

وأوضح سترول "أحد المشجعين ظهر على تسجيلات الفيديو"، مشيرا إلى أن الشرطة فتحت تحقيقا في الأمر، قبل التعرف في وقت لاحق على أحد المشتبه بهم.

وأوقف الحكم فيليز بريتش المباراة لنحو خمس دقائق في الدقيقة 57 بسبب الحادث.

وأوضح روسن "رد فعل الحكم كان مذهلا، تعامل بهدوء وروية، لا يوجد مكان لذلك في ملاعب كرة القدم".

وأثنى سترول على حكم المباراة وكذلك روسن الذي توجه إلى مدرج جماهير هوفنهايم على الفور لتهدئتهم.