حماية الصحفيين: لم نسجل هذا العدد من الشهداء الصحفيين خلال حرب غزة منذ 30 عاما

أكدت لجنة حماية الصحفيين، في تقرير حديث لها، أن نحو 30 يوما من العدوان على قطاع غزة، مثلت أكثر شهرا من حيث جرائم قتل الصحفيين في الحروب حتى الآن، وذلك عبر 30 سنة من توثيق الاعتداءات ضد الصحفيين.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن اللجنة، أن العدوان شهد استشهاد 35 صحفيا فلسطينيا وصحفي لبناني واحد.

وأوضح التقرير، أنه بالرغم من الحصيلة العالية للقتلى الصحفيين أبان حروب العراق أو أفغانستان، ولكن ذلك كان على مدى أشهر وسنوات، بينما العدوان الأخير على قطاع غزة كان الأشد من حيث الحصيلة في شهر واحد.

وأضاف التقرير، أن أي حرب لم تشهد كثافة قتل الصحفيين تلك في مدة قصيرة منذ عام 1992.

وأشار التقرير، إلى وجود 8 صحفيين مصابين جراء العدوان الإسرائيلي، و3 مفقودين، و13 معتقلا.

وأشاد التقرير، بدور الصحفيين أثناء تغطيتهم الأحداث في غزة؛ نظرا لصعوبة عملهم تحت القصف العنيف، وأمام الاجتياح بري، ونتيجة استشهاد أفراد أسرهم، وانقطاع الكهرباء وشبكات الاتصال.