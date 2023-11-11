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أعداد جريدة الشروق
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متحدث جيش الاحتلال: حركة حماس بنت أنفاقا مُحكمة تحت الأرض

هديل هلال
نشر في: السبت 11 نوفمبر 2023 - 9:36 م | آخر تحديث: السبت 11 نوفمبر 2023 - 9:36 م

قال المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، إن «الإنجازات في الحرب داخل قطاع غزة مهمة، وتتم وفقًا لخطة محددة».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء السبت: «نحارب بشكل متواصل وإصرار لتحقيق الأهداف، والأهداف التي نحققها تتحدث عن نفسها»، بحسب تعبيره.

وأشار إلى أن «حركة حماس بنت أنفاقًا تحت الأرض محكمة»، مؤكدًا أن «القوات تعمل بصورة ممنهجة لتحقيق المهمة الخاصة بالقضاء على الحركة».

ولفت إلى مغادرة 200 ألف فلسطيني من شمال قطاع غزة إلى الجنوب، خلال الـ3 أيام الأخيرة، مُدعيًا أن تلك المغادرة تساعد قواته في الحرب.

وذكر أن الجيش لازال يحتاج وقتًا حتى يحقق هدفه من الحرب التي يشنها في الشمال والجنوب، قائلًا إنهم يركزون على المحافظة على أمن الجنود.

وأوضح أن «الرئيس السوري بشار الأسد، المسئول عن كل عملية إطلاق صواريخ ضد إسرائيل»، مضيفًا أن القوات ستواصل الرد على كل عملية يشنها حزب الله.

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