الكومي: اتحاد الكرة لا يتدخل في اختيارات فيتوريا

أكد إيهاب الكومي عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، أن اختيار فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، لكل من أحمد فتوح ومحمد صبحي ثنائي الزمالك، إلى معسكر المنتخب هو قرار فني ويختص به المدير الفني فقط.

قال إيهاب الكومي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "+90" على قناة النهار: "اتحاد الكرة ليس له علاقة باختيار الأسماء المعلنة من المدير الفني".

أضاف إيهاب الكومي: "حال وجود استياء من جانب نادي الزمالك في خطاب رسمي إلى اتحاد الكرة، سوف يتم الرد عليه بأن الأمر يخص المدير الفني فقط، وهناك حازم إمام المشرف على المنتخب يتم مناقشته مع المدرب، ولم يتم طلب استبعاد الثنائي مطلقًا".

واختتم عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري: "انطلاقة الحكام في بداية الدوري كان هناك تحفظ عليها، ولكن في الأسابيع الأخيرة هناك حالة من الرضا على تطور الأداء بعدما حصلوا على الثقة بعد دعم المسؤولين للجنة للحكام".