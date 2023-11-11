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وجه المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، رسالة إلى جماهير فريقه إنتر ميامي قبل انطلاق المباراة الودية أمام فريق نيويورك سيتي، والمقامة على ملعب لوكهارت.

ونظم نادي إنتر ميامي احتفالا لـ ميسي قبل انطلاق مباراة نيوريوك سيتي، وذلك بعد تتويجه بجائزة الكرة الذهبية «بالون دور» للمرة الثامنة في مسيرته.

وقال ميسي في رسالته للجماهير: «أنا سعيد هُنا وأتمنى أن أفوز معكم بالمزيد من الألقاب».

وأضاف: «أشكركم جميعًا على دعمكم لي خلال الأشهر القليلة الماضية، لقد تأقلمت بشكل جيد بالمدينة، أشكركم على ترحيبكم الحار لي ولعائلتي».

وأتم: «في العام المقبل سنستمر في الفوز بالألقاب وتحقيق أشياء مهمة، لذلك نحن بحاجة إلى دعمكم».