الوادي الجديد: توقيع الكشف على 1441 شخصا في قافلة طبية بالفرافرة

أنهت القافلة الطبية المجانية أعمالها، اليوم السبت، بمركز الفرافرة في الوادي الجديد.

وقال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، في بيان اليوم السبت، إن أعمال القافلة استمرت على مدار 5 أيام متواصلة بمستشفى الفرافرة المركزي.

وجرى الكشف الطبي على 1441 من المواطنين وتشخيص الحالات المرضية المختلفة.

وأوضح أن القافلة ضمت تخصصات طبية مختلفة تشمل الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، وخدمات الأشعة والتحاليل الطبية، وتوفير الأدوية التي تصرف للمرضى بالمجان.

وأشار إلى أن القافلة الطبية تأتي في إطار سلسلة قوافل طبية مختلفة؛ لتوفير الخدمات الطبية بالمناطق المتباعدة، وسد العجز في نقص التخصصات المختلفة، وتنفذ في أغلب القرى بمراكز المحافظة الإدارية الخمس.