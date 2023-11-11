حسن نصر الله يحث الشعوب العربية على الدعاء لغزة وشعبها ومقاومتها

حث الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، إن الشعوب العربية بالحرص على الدعاء للفلسطينيين لينصرهم الله عز وجل على الاحتلال الإسرائيلي.

وقال في كلمة هي الثانية له منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، اليوم السبت: «عليكم بالدعاء، لا تستخفوا به، ادعوا بالنصر وبتعجيل النصر واختصار الزمن.. الدعاء لإخوانكم وأحبابكم وأهاليكم في غزة والضفة في كل الجبهات».

وأضاف: «ادعوا الله أن ينزِل عليهم النصر في كل الجبهات، وهو يرى صدقهم وإخلاصهم وجهادهم وصبرهم وتضحياتهم».

وذكر أن الاحتلال الإسرائيلي واقع تحت ضغط الفشل العسكري، بجانب الضغط الذي يُشكله نزوح الإسرائيليين من مناطقهم فضلا عن ضغوط عائلات الأسرى.

ولفت إلى تطلعه لأفق تنتصر فيه المقاومة وقطاع غزة وفلسطين، مقابل فشل الاحتلال الإسرائيلي في تحقيق أي من أهدافه.