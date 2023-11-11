متحدث جيش الاحتلال: هاجمنا بالطائرات والمدفعية عدة أهداف لحزب الله

قال المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، إن القوات هاجمت بالطائرات والمدفعية عدة أهداف لحزب الله، اليوم السبت.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء السبت، أن خلايا حزب الله حاولت إطلاق القذائف باتجاه الشمال، مشيرًا إلى أن «حزب الله بتوجيه من إيران، يحاول الهجوم على إسرائيل بهدف إبعاد تركيز الجيش عن غزة».

واستطرد: «نحن مركزون على غزة ونستمر في الرد على حزب الله ضد كل خلية أو إطلاق نار»، بحسب تعبيره.

وأشار إلى التصدي في الساعات الأخيرة، لقذائف أطلقت من هضبة الجولان في سوريا، لافتًا إلى الاستمرار في رصد الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي على بلاده.

وأكمل: «نراقب الإرهاب الحوثي الذي يعمل بتوجيه من إيران وحزب الله، مع الشركاء الأمريكين وآخرين في العالم لمواجهته»، وفقًا لوصفه.