بيريز: مشجعو كرة القدم يدفعون 10% من مرتباتهم لمشاهدة المباريات

قال فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، إن كرة القدم تعاني من أزمة مؤسسية غير مسبوقة، مضيفًا أن التغيير هو الحل الأنسب.

ونقلت صحيفة "سبورت" الإسبانية، تصريحات لرئيس ريال مدريد حيث قال في خطابه عقب انتهاء اجتماع الجمعية العمومية لريال مدريد اليوم السبت: "كرة القدم ليست ملكًا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ويجب على الأندية التحكم في مصيرها واللعب النظيف".

وأضاف: "دوري السوبر الأوروبي ضروري أكثر من أي وقت مضى".

وأوضح: "مديرو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يسيرون في الاتجاه الخطأ".

وهاجم بيريز نظام دوري الأبطال الجديد قائلًا: "مشروع دوري الأبطال سخيف ولا معنى له ولا يفهمه أحد".

وأتم: "ليس من المعقول أن يدفع المشجعون 10% من مرتباتهم لمشاهدة المباريات، ويجب أن نجعل كرة القدم التلفزيونية أقل تكلفة".

يذكر أن نظام دوري الأبطال سيتغير من الموسم المقبل بمشاركة 36 فريق، حيث سيشارك 32 فريقًا بشكل اعتيادي، بالإضافة إلى 4 مقاعد إضافية يتم تحديدها بناءً على معايير معينة.