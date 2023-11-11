كشف مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الدكتور منير البرش، عن عزمهم حفر مقبرة جماعية داخل مجمع الشفاء، اليوم السبت، لشهداء لم يتمكنوا من الخروج لدفنهم بسبب القصف الإسرائيلي العنيف المتواصل منذ 3 أيام بمحيط المجمع، وفقا لما أفادت فضائية الجزيرة.

ومع مرور أكثر من شهر على العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وهي فترة شهدت على مئات الجرائم والانتهاكات للقانون الدولي الإنساني، حيث الاعتداءات على المستشفيات والمنشآت الطبية؛ والتي بلغ عددها ما يزيد على 250 حالة وفقا لمدير منظمة الصحة العالمية العالمية.

ونستعرض في التقرير التالي، أبرز الجرائم التي ارتكبها الاحتلال بحق المستشفيات الفلسطينية منذ بدء عدوانه، والتي جعلت من مشهد تناثر الجثث وإجراء العمليات على الأرض ومن دون تخدير معتاداً من قبل الأطقم الطبية:

* مستشفى المعمداني.. إبادة مكتملة الأركان

في 17 أكتوبر الماضي، أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على مجزرة مفجعة؛ حيث شن غارة جوية استهدفت المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) بوسط قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 500 شخص معظمهم من النساء والأطفال، بحسب ما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية.

واعتبرت مصر هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، انتهاكا خطيرا لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.

كما طالبت مصر جميع دول العالم، لا سيما الدول الكبرى وذات التأثير، بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات وإدانتها بلا مواربة.

وعلى الجهة الأخرى، غض الموقف الغربي الطرف عن الجريمة الإسرائلية؛ حيث قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال خطاب ألقاه من المكتب البيضاوي للشعب الأمريكي: "أشعر بحزن شديد بسبب الخسارة المأساوية في أرواح الفلسطينيين، بما في ذلك الانفجار الذي وقع في المستشفى في غزة، والذي لم يقم به الإسرائيليون".

وقالت مديرية المخابرات العسكرية الفرنسية إن الانفجار الذي وقع في مستشفى في غزة لم يكن بسبب ضربة صاروخية إسرائيلية بل على الأرجح بسبب خطأ في إطلاق صاروخ فلسطيني، حسبما ذكرت سكاي نيوز.

* مجمع الشفاء

حولت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي أكبر مستشفيات غزة، لساحة حرب؛ إذ قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إن الاحتلال قصف مستشفى الشفاء بالفوسفور الأبيض، متابعة: "المجتمع الدولي يتحمل المسئولية عن جرائم الاحتلال بالمستشفيات في غزة".

واستهدفت إسرائيل في الأسبوع الماضي، سيارة إسعاف أمام مدخل المستشفى، كانت تحاول إجلاء مرضى مصابين وبأن الانفجار أسفر عن مقتل 15 شخصا.

* القدس

وطال العدوان أيضا مستشفى القدس؛ حيث أعلن إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني بوقت سابق، الجمعة، استشهاد شخص وإصابة 20 آخرين جراء إطلاق قناصة إسرائيليين النار على مستشفى القدس.

وقال الهلال الأحمر، إن قناصة إسرائيليين استهدفوا مستشفى القدس، وجرى إطلاق نار بشكل مباشر على المتواجدين في المبنى، حسب فرانس برس.

* حريق مستشفى الرنتيسي

قال متحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إن آلاف الفلسطينيين ما زالوا محاصرين في المستشفيات مع تكثيف إسرائيل قصفها لغزة، كما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اندلاع حريق في مستشفى عبد العزيز الرنتيسي التخصصي للأطفال، إثر قصف إسرائيلي مباشر استهدف المستشفى.

* الصداقة

وفي مطلع الشهر الجاري، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني الوحيد لمرضى السرطان في قطاع غزة للمرة الثانية، ما أدى لإلحاق أضرار بالغة فيه وتعطل بعض أنظمة العمل الكهرومكانيكية وتعرض حياة المرضى والطواقم للخطر.

*الإندونيسي خارج الخدمة

تواصل مدفعية الاحتلال قصفها ومحيط المستشفى الإندونيسي الذي انقطعت الكهرباء نتيجة نفاد الوقود مما أسفر عن إعلان خروجه عن الخدمة.

وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية، وفي وقت لاحق، استهدف الاحتلال الإسرائيلي بوابة المستشفى الاندونيسي، معلنا توقف جميع العمليات الجراحية في المستشفى.