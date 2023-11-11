قال الدكتور محمد أبو سلمية مدير مستشفى الشفاء الطبي في قطاع غزة، إن قصفا إسرائيليا عنيفا وعشوائيا طال محيط المستشفى بشكل مكثف هذه الليلة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة الجزيرة، فجر السبت، أن الوضع في المستشفى هو ليلة سوداء على العالم أجمع، موضحا أن الوضع خرج عن السيطرة في محيط المستشفى.

وأشار إلى مخاوف من أن يكون الاحتلال الإسرائيلي ينوي ارتكاب جريمة داخل المستشفى.

وأوضح أن الاستمرار في القصف الإسرائيلي خلّف أضرارا مادية كثيرة، مشيرا إلى إطلاق نار مستمر وقذائف من الجو ومن البحر.

ولفت إلى أن هناك حالة من الذعر جراء الانفجارات العنيفة بسبب القصف المستمر، موضحا أن المستشفى تعرض للاستهداف 4 مرات متتالية.

وحذر من أن ساعات قليلة تفصل عن انقطاع الكهرباء في المستشفى، مع قرب فصل المولد الثانوي لنفاد الوقود.