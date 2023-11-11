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أكد الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم اتحاد جدة، أن فترة تواجد البرتغالي نونو سانتو، مدرب الفريق، انتهت وذلك بعد رحيله عن الفريق مؤخرًا.

واستعاد اتحاد جدة الانتصارات بالفوز 4-2 على أبها في الجولة 13 من الدوري السعودي.

وقال بنزيما في تصريحات تلفزيونية: "نونو سانتو مرحلة انتهت وأًصبحت من الماضي ويجب أن نعمل خلال فترة التوقف من أجل عودة الفريق إلى وضعه الطبيعي والتقدم في سلم الترتيب".

وأضاف: "وضعنا هدفنا في الانتصار وهذا ما حدث وكان من المهم العودة إلى الانتصارات".

وأكمل: نشكر جماهير الفريق رغم الظروف السلبية التي عشناها معًا خلال الفترة الماضية".

وأتم: "المهم أنني تمكنت من تسجيل 3 اهداف وصنعت آخر وخرجنا منتصرين".