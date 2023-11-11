نصر الله يدعو الدول العربية إلى العمل على رفع الحصار عن غزة

دعا الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، الدول التي اجتمعت في القمة العربية الإسلامية غير العادية في المملكة العربية السعودية إلى رفع الحصار عن غزة.

وقال نصر الله خلال مراسم في بيروت لتأبين شهداء الحركة: "الفلسطينيون قالوا كلمتهم وهم لا يطالبون القمة العربية- الإسلامية بإرسال الجيوش. (ولا يطالبون) سوى بالحد الأدنى وهو أن يقف العالم العربي والإسلامي وقفة رجل واحد ويطالبون الأمريكيين بوقف هذه الحرب والجرائم".

وتساءل: "ألا تستطيع 57 دولة عربية وإسلامية فتح معبر رفح لإدخال الإمدادات الأساسية؟".