 الشرطة الألمانية تحاول التواصل مع مسلح متحصن بمنزل شرق ألمانيا - بوابة الشروق
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الشرطة الألمانية تحاول التواصل مع مسلح متحصن بمنزل شرق ألمانيا

(د ب أ)
نشر في: السبت 11 نوفمبر 2023 - 6:00 م | آخر تحديث: السبت 11 نوفمبر 2023 - 6:00 م

صرح متحدث باسم الشرطة الألمانية بعد ظهر اليوم السبت، بأن الشرطة لا تزال تحاول التواصل مع رجل مسلح متحصن داخل منزل بمنطقة ميلوفر لاند بولاية براندنبورج شرقي ألمانيا منذ أكثر من 24 ساعة.

وأضاف المتحدث أن المنزل لا يزال محاصرا وأن الوضع لم يتغير بعد.

وكانت الشرطة هرعت بقوات كبيرة إلى المنزل بعد ظهر أمس الجمعة حيث أفادت الشواهد الأولية آنذاك بأن هناك في المنزل رجلين وطفلا وامرأة.

وجاءت المهمة الشرطية بناء على قرار من المحكمة الابتدائية بطلب من مكتب رعاية الأحداث.

وكانت وحدات خاصة من الشرطة شاركت في المهمة بسبب احتمال تعرض سلامة الطفل للخطر.

وألقت الشرطة القبض على أحد الرجلين عندما غادر المنزل وهو مسلح. ثم خرجت والدة الطفل من المنزل ليلة الجمعة/ السبت لتسليم الطفل إلى مكتب رعاية الأحداث.

وأفادت الشرطة بأن هناك أعيرة نارية تم إطلاقها في تلك الأثناء دون وقوع إصابات، ولا تزال هناك العديد من التفاصيل غير معروفة بعد.

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