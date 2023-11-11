تعرف على القنوات الناقلة لتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2026

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أعلنت شبكة قنوات «SSC» السعودية، حصولها على حقوق بث مباريات تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، والتي ستنطلق يوم الأربعاء القادم.

ومن المقرر أن يواجه منتخبنا الوطني نظيره جيبوتي، مساء يوم الخميس القادم على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من تصفيات مونديال 2026.

كشفت شبكة «SSC» السعودية عن إذاعتها مباريات تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2026، عبر قنواتها على القمر الصناعي عرب سات ومنصة شاهد.

ومن المقرر أن يتأهل 9 منتخبات إفريقية إلى نهائيات كأس العالم 2026، والتي ستقام في دول الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، فيما سيخوض منتخب إفريقي آخر الملحق العالمي المؤهل للبطولة.