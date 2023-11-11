الاحتلال يجدّد قصف محيط مستشفى الشفاء وسط اشتباكات ضارية مع المقاومة

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قالت مصادر صحفية من داخل مجمع الشفاء الطبي، إن جيش الاحتلال جدّد قصف محيط المجمع الواقع شمالي قطاع غزة.

وأضافت المصادر الموجودة في محيط وداخل المجمع، أن اشتباكات عنيفة وضارية اندلعت بين قوات الاحتلال ومقاتلي المقاومة الفلسطينية.

وأشارت المصادر إلى أنّ آليات ودبابات الاحتلال تقترب من بوابة المجمع الطبي، لكنها لم تصل إليها بشكل مباشر.

وأوضحت أن طائرات مسيرة تابعة لجيش الاحتلال تطلق النار تجاه كل من يقترب من مجمع الشفاء.

يأتي هذا فيما أجرت قوات الاحتلال تمشيطا للمنطقة التي تتواجد فيها، سعيا لابتعادهم عن الخطر الذي تُشكله عليهم المقاومة الفلسطينية كما جرت العادة.

ولليوم الـ36 على التوالي، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت، غاراته العنيفة على قطاع غزة؛ ما خلَّف شهداء وجرحى.

كما يواصل طيران الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته، قصف ساحات مستشفى الشفاء الخارجية، ومحيط مستشفى الإندونيسي الذي انقطعت الكهرباء عنه بشكل كامل مساء الجمعة نتيجة نفاد الوقود.