روسيا: الهجمات الإسرائيلية على غزة انتهاك فاضح للقانون الدولي الإنساني

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن قائمة المنشآت التي تعرضت للضرر جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة تشمل 221 مدرسة و42 مرفقا تابعا لوكالة الأونروا و7 كنائس و56 مسجدا، فضلا عن استشهاد 101 موظف من وكالة الأونروا.

وأدان خلال كلمة بمجلس الأمن حول الأوضاع في فلسطين، ليل الجمعة / السبت، استهداف إسرائيل المنشآت المدنية، قائلا: «نشعر بغضب شديد إزاء الهجمات التي تستهدف الأماكن المدنية، ونؤكد أن تلك الضربات تمثل انتهاكا فاضحا للقانون الدولي الإنساني، لا بد من احترام القانون».

واستنكر تعرض مستشفى القدس ومسجد خالد بن الوليد إلى جانب مسجد آخر للقصف الجوي بالمنطقة الجنوبية بقطاع غزة، موضحا أن القصف الإسرائيلي لجنوب قطاع غزة يؤكد أنه لا مكان أمن للمدنيين داخل غزة اليوم.

وأشار إلى أن القطاع يتعرض إلى حصار كامل أسفر عن نقص حاد في الغذاء والدواء والوقود والمياه النظيفة، مؤكدا أن ذلك من شأنه أن يفاقم من تدهور الوضع الصحي والوبائي.

ولفت إلى إرسال روسيا الاتحادية الدفعة الرابعة من شحنات الغذاء والأدوية بحمولة 25 طنا إلى مصر من أجل إيصالها إلى القطاع.

وحذر من تجاهل عدم اتخاذ إجراءات لوقف إطلاق النار، قائلا: «إذا لم نفعل ذلك سوف نشعر بتداعيات هذا النزاع لمدة عقود وعقود».